Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте

Украинские военнослужащие могут получать вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за 30 дней выполнения боевых задач. Порядок выплат утвердило Министерство обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Минобороны Украины.
Согласно тексту указа, военным выплачивается единоразовое вознаграждение за каждые 30 дней выполнения боевых задач:
В документе уточняют, что 1 день - это период в течение суток, когда военный выполнял боевые задачи. Это не зависит от количества и длительности таких боевых задач.
Подтверждающие документы:
Информацию о количестве дней, когда военный выполнял боевые задачи, будут передавать ежемесячно до 5 числа в место штатной службы.
В случае, если военного передислоцируют на новое место службы с исключением со списка личного состава части и он выполнял боевые задачи меньше 30-и дней, то информация о таких днях должна указываться в указе командира военной части.
Выплаты начисляют указом командира военной части, проект которого готовит подразделение, отвечающее за ведение учета личного состава. Указы выдают ежемесячно до 5 числа (для выплаты за предыдущий месяц) на основании:
Напомним, еще 12 апреля Кабмин утвердил новые доплаты для украинских защитников, которые воюют на "нуле". Они могут получить вознаграждение в 70 тысяч гривен.
Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркивал, что это будет дополнительным стимулом для украинских военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью.
Чиновник уточнял, что такое решение является справедливым.
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