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Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте

Фото: украинские военные могут получать выплаты в 70 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военнослужащие могут получать вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за 30 дней выполнения боевых задач. Порядок выплат утвердило Министерство обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Минобороны Украины.

Согласно тексту указа, военным выплачивается единоразовое вознаграждение за каждые 30 дней выполнения боевых задач:

  • во время ведения боевых действий на линии столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых задач военным подразделением первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно;
  • на временно оккупированной территории Украины;
  • на территории между позициями Сил обороны и позициями войск РФ в районах ведения боевых действий;
  • на территории противника.

В документе уточняют, что 1 день - это период в течение суток, когда военный выполнял боевые задачи. Это не зависит от количества и длительности таких боевых задач. 

Подтверждающие документы:

  • боевой приказ (распоряжение);
  • журнал боевых действий или боевое донесение;
  • рапорт (донесение) командира подразделения о выполнении боевых задач каждым военнослужащим в соответствующих условиях.

Информацию о количестве дней, когда военный выполнял боевые задачи, будут передавать ежемесячно до 5 числа в место штатной службы. 

В случае, если военного передислоцируют на новое место службы с исключением со списка личного состава части и он выполнял боевые задачи меньше 30-и дней, то информация о таких днях должна указываться в указе командира военной части. 

Выплаты начисляют указом командира военной части, проект которого готовит подразделение, отвечающее за ведение учета личного состава. Указы выдают ежемесячно до 5 числа (для выплаты за предыдущий месяц) на основании:

  • данных учета дней, подтверждающих наличие 30 дней выполнения задач, за которые выплата единовременного вознаграждения не производилась;
  • информации о количестве дней выполнения боевых задач, указанной в выписке из приказа командира военной части по предварительному месту прохождения службы;
  • информации о количестве дней выполнения боевых задач, указанной в/ч, в которую для выполнения задач был откомандирован военнослужащий.

Выплаты военным

Напомним, еще 12 апреля Кабмин утвердил новые доплаты для украинских защитников, которые воюют на "нуле". Они могут получить вознаграждение в 70 тысяч гривен.

Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркивал, что это будет дополнительным стимулом для украинских военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью.

Чиновник уточнял, что такое решение является справедливым.

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