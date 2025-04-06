Минобороны вводит новые должности для поддержки военных и их семей

В ВСУ появятся офицеры, сержанты и солдаты, которые будут заниматься социальной поддержкой военных, раненых и их семей. Соответствующую инициативу презентовали в Министерстве обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на You-Tube канал Министерства обороны.

По словам заместителя главы МОУ, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, теперь в воинских частях, батальонах и госпиталях вводятся новые должности - это офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения.

Он отметил, что задачей соответствующих специалистов будет помощь в различных вопросах военным, их родным и командирам.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - пояснил Мельник.

Также он обратил внимание, что соответствующая учебная программа, среди прочего, включает в себя военное право работу с ранеными и военнопленными.

"Также мной была поставлена задача Генеральному штабу, для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", - добавил заместитель главы Минобороны.