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Минобороны вводит новые должности для поддержки военных и их семей

Воскресенье 06 апреля 2025 04:26
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Минобороны вводит новые должности для поддержки военных и их семей Фото: Сергей Мельник, заместитель главы Минобороны Украины (facebook.com/sergn.melnik)
Автор: Владимир Костырин

В ВСУ появятся офицеры, сержанты и солдаты, которые будут заниматься социальной поддержкой военных, раненых и их семей. Соответствующую инициативу презентовали в Министерстве обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на You-Tube канал Министерства обороны.

По словам заместителя главы МОУ, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, теперь в воинских частях, батальонах и госпиталях вводятся новые должности - это офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения.

Он отметил, что задачей соответствующих специалистов будет помощь в различных вопросах военным, их родным и командирам.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - пояснил Мельник.

Также он обратил внимание, что соответствующая учебная программа, среди прочего, включает в себя военное право работу с ранеными и военнопленными.

"Также мной была поставлена задача Генеральному штабу, для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", - добавил заместитель главы Минобороны.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в ВСУ появится новая должность - это уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг. В Минобороны рассказали, что такие специалисты появятся в каждой бригаде.

Также ранее мы писали, что Минобороны Украины упростило процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков.

А в начале апреля в Верховной Раде рассказали, что МОУ разработало новый механизм ротации, который может стать альтернативой демобилизации военных.

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Министерство обороны Украины
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