В Минобороны ввели новые стандарты медподготовки военных

Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Новые учения будут включать лекции и практические занятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Как рассказали в Минобороны, теперь будет два стандарта подготовки.

Домедицинская помощь - то, чему учат на БЗВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых, и другие навыки, которыми должен владеть каждый военнослужащий.

Расширенная домедицинская помощь базового уровня - углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержку кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.

Формат обучения:

лекции с мультимедийным сопровождением;

практические занятия в малых группах;

симуляции в полевых условиях.

"Сертифицированные инструкторы будут оценивать знания и навыки военнослужащих через теоретические и практические задания. Те, кто продемонстрирует высокие результаты, смогут продолжить обучение по медицинским специальностям", - сказано в сообщении.