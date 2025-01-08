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У Міноборони запровадили нові стандарти медпідготовки військових

Середа 08 січня 2025 11:28
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У Міноборони запровадили нові стандарти медпідготовки військових Ілюстративне фото: у Міноборони запровадили нові стандарти медпідготовки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони затвердило два нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Нові навчання включатимуть лекції та практичні заняття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли у Міноборони, тепер буде два стандарти підготовки.

Домедична допомога - те, чому вчать на БЗВП. Допомога при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець.

Розширена домедична допомога базового рівня - поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.

Формат навчання:

  • лекції з мультимедійним супроводом;
  • практичні заняття у малих групах;
  • симуляції у польових умовах.

"Сертифіковані інструктори оцінюватимуть знання та навички військовослужбовців через теоретичні та практичні завдання. Ті, хто продемонструє високі результати, зможуть продовжити навчання за медичними спеціальностями", - сказано у повідомленні.

Детально про те, як медики працюють у бойових умовах читайте у матеріалі РБК-Україна "Війна - хороший вчитель. Хочеш жити – вчись". Як медики рятують поранених під Авдіївкою".

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