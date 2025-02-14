ua en ru
Пт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минобороны призвало компании ускорить модернизацию самолетов для ВСУ

Пятница 14 февраля 2025 11:24
UA EN RU
Минобороны призвало компании ускорить модернизацию самолетов для ВСУ Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компании и руководители, ответственные за модернизацию вооружения и техники Воздушных сил, должны ускорить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как пишет Минобороны, в выездном совещании приняли участие:

  • заместитель главы ведомства Анатолий Клочко;
  • командующий авиацией Воздушных сил бригадный генерал Олег Захарчук;
  • представители профильных подразделений Минобороны и авиационных предприятий.

"Должны сделать все возможное, чтобы техническое состояние самолетов улучшилось, чтобы наш модернизированный флот имел возможности эффективнее воевать в небе", - заявил Клочко компаниям и руководителям, которые отвечают за модернизацию вооружения и техники Воздушных сил.

По словам заместителя министра, в вопросе модернизации, в первую очередь, необходимо прислушиваться к мнению действующих летчиков, которые выполняют боевые задачи, чтобы обеспечить их всем необходимым.

В том числе во время совещания:

  • бойцов одной из авиационных бригад ведомственными наградами Минобороны;
  • обсуждено сотрудничество с западными партнерами в вопросе модернизации военных самолетов и получения современного оборудования;
  • уделено внимание вопросу создания условий для сохранения аэродромной инфраструктуры.

Поставка F-16 Украине

В 2023-м Британия и Нидерланды заявили о готовности Штатов поддержать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. После этого Вашингтон заявил, что также поддерживает передачу Украине самолетов, но при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России.

Уже в августе 2024-го стало официально известно, что Силы обороны получили первые F-16 от Нидерландов и Дании. Между тем Бельгия планирует передать 30 истребителей до конца 2028 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта