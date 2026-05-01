В Минобороны признали "позорные случаи" во время мобилизации

12:01 01.05.2026 Пт
2 мин
В МО объяснили, когда действия ТЦК являются нарушением закона
aimg Ирина Глухова
Фото: в Минобороны признали "позорные случаи" во время мобилизации (flickr.com)

В Министерстве обороны Украины признали факты применения незаконных методов во время работы групп оповещения, в частности перекрытие дорог и силовые задержания граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка во время часа вопросов к правительству.

Читайте также: Привезли и не отпускают. Имеют ли право военные ТЦК силой удерживать людей

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что вопрос мобилизации относится к компетенции Минобороны, и передала слово Гаврилюку.

Он признал наличие проблем и заявил, что работа над их устранением уже продолжается.

"Действительно, еще имеют место такие случаи. Для того, чтобы этот вопрос был решен, проводится сегодня системная работа Министерством обороны с привлечением широкого спектра представителей общественных организаций, общества, непосредственно воинских частей, для того, чтобы привести вообще изменение подходов к понятию мобилизации, оповещения и проведения данных мероприятий.

"Для того, чтобы от этих позорных случаев избавиться, или, допустим, которые имеют на сегодня серьезные такие проблемные вопросы, мы можем отдельно с вами встретиться (обращается к Разумкову - ред.), обсудить и принять ваши предложения для решения данных вопросов", - добавил он.

Гаврилюк отметил, если у работников ТЦК нет соответствующего решения от местного Совета обороны для перекрытия полосы движения, то такое перекрытие считается незаконным.

Принудительная мобилизация

Напомним, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых зафиксированы случаи принудительного задержания мужчин, применение силы, перекрытие дорог и другие подобные инциденты во время мобилизационных мероприятий.

Родственники мобилизованных также часто жалуются, что адвокатов не допускают в здания ТЦК, а самих мужчин фактически лишают возможности связаться с юристами.

Кроме того, бывают случаи, когда после принудительной доставки в ТЦК у мужчин изымают телефоны. В военкоматах это иногда объясняют тем, что людей привозят на объекты с ограниченным доступом.

Являются ли такие действия законными и как действовать в подобных ситуациях - читайте в материале РБК-Украина.

Также адвокат рассказала РБК-Украина о наиболее резонансных случаях с ТЦК, которые случались в ее практике.

