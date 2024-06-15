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В Минобороны отреагировали на идею сокращения некоторых полномочий ТЦК

Фото: в Минобороны отреагировали на идею сокращения полномочий ТЦК (zoda gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Решение о сокращении и передаче некоторых полномочий территориальных центров комплектования не принято. Однако обсуждения по этому поводу продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Лазуткин прокомментировал идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам. Спикер Минобороны подчеркнул, что соответствующего решения еще нет.

"Пока нет конкретного решения, разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦПАУ, довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что пока нет другой информации о вероятном сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам.

 

Что этому предшествовало

Напомним, недавно возник скандал в Одессе с участием ТЦК. Сотрудники терцентра комплектования задержали на несколько часов приехавших на вызов фельдшеров. Под ТЦК съехались машины "скорой", а между медиками и военными началась потасовка.

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения общественного порядка.

После этого нардеп Егор Чернев заявил, что в Верховной раде рассматривается возможность ограничения некоторых полномочий ТЦК, чтобы передать их гражданским органам.

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