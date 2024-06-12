Раде предлагают сократить полномочия ТЦК из-за постоянных скандалов

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

В частности, Чернев упомянул о потасовке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", – отметил Чернев.

Он также отметил, что в профильном комитете ВР сейчас прорабатываются варианты, как не допустить повторения таких ситуаций в будущем.

"И один из вариантов – пока на уровне обсуждения – это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это – один из вариантов", – сказал Чернев.

Что предшествовало

11 июня в СМИ распространилась информация о том, что военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

Поэтому под военкомат съехались машины "скорой", а между медиками и военными ТЦК началась драка.

Как объяснили в военкомате, медиков вызвали не они сами, а мужчина, ранее доставленный в ТЦК . При этом медицинские работники якобы отказывались предоставить документы, подтверждающие их принадлежность к системе здравоохранения.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту грубого возбуждения общественного порядка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.