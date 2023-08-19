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В Минобороны отреагировали на атаку России по Чернигову

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреливая Чернигов пытались сделать украинцам как можно больнее. Захватчики не могут спокойно наблюдать за успехами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Они не просто целят в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Россиянам донимает все успешное, что у нас есть", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны в очередной раз подчеркнула, что пока идет война, безопасного места в Украине нет.

"Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", - подчеркнула она.

Маляр подчеркнула, что своими ударами россияне пытаются не только уничтожать украинцев и их дома, оккупанты хотят делать это жестоко и показательно.

"Для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно больнее", - добавила заместитель.

Удар по Чернигову

Напомним, что сегодня, 19 августа, российские террористы нанесли ракетный удар по центру Чернигова. В результате циничной атаки врага есть жертвы и десятки пострадавших, среди них дети.

Что известно о последствиях обстрела Чернигова - в материале РБК-Украина.

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ЧерниговВойна России против УкраиныАнна Маляр