Минобороны уточнило, когда "Резерв+" будут ставить на "паузу"
Перед многодневными техническими работами "Резерв+" появилось важное уточнение. Это касается времени, когда приложение может быть недоступно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве уточнили, что приложение "Резерв+" будет работать в обычном режиме, а технические работы будут производиться только в ночное время.
По информации Минобороны, временные ограничения продлятся ориентировочно один-два часа.
В то же время военнообязанным, а также гражданам, которые имеют отсрочку или бронирование и планируют ночью пересекать государственную границу или передвигаться во время комендантского часа, рекомендуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа.
Чтобы это сделать, на главном экране приложения нажмите кнопку "+" и выберите пункт "Загрузить PDF".
Ранее Министерство обороны сообщило, что с 18 по 22 июля в приложении "Резерв+" будут проводить технические работы, из-за чего сервис может быть временно недоступен.
Тогда пользователям рекомендовали заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа, а по возможности также распечатать ее.