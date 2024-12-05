Минобороны Украины ускорило закупки РЭБ и дронов

По данным министерства, в 2024 году первые контракты от Минобороны менее чем за три месяца с момента кодификации получили поставщики:

82% средств РЭБ;

41% типов БпЛА.

Минобороны заявило, что речь идет о таких типах РЭБ, как комплексы противодействия беспилотникам, тактические (окопные) РЭБ, аппаратно-программные комплексы противодействия БпЛА, а также о различных типах донов.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что сейчас политика Минобороны нацелена на сокращение времени между кодификацией изделия и его закупкой.

"Это критически важно для обеспечения преимущества на поле боя. Более 27% средств РЭБ были законтрактованы менее чем за один месяц после кодификации, что говорит об эффективном взаимодействии между Минобороны и производителями", - подчеркнул Клименков.

По данным министерства, на закупку дронов в 2024 году направлено 87 млрд грн, из них 59 млрд - на дальнобойные DeepStrike.