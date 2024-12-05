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Минобороны Украины ускорило закупки РЭБ и дронов

Фото: Минобороны ускорило закупки РЭБ и дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны Украины ускоряет процесс закупки средств радиоэлектронной борьбы и дронов. В 2024 году поставщики уже заключили первые контракты менее чем через три месяца после кодификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, в 2024 году первые контракты от Минобороны менее чем за три месяца с момента кодификации получили поставщики:  

  • 82% средств РЭБ;
  • 41% типов БпЛА.

Минобороны заявило, что речь идет о таких типах РЭБ, как комплексы противодействия беспилотникам, тактические (окопные) РЭБ, аппаратно-программные комплексы противодействия БпЛА, а также о различных типах донов.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что сейчас политика Минобороны нацелена на сокращение времени между кодификацией изделия и его закупкой.

"Это критически важно для обеспечения преимущества на поле боя. Более 27% средств РЭБ были законтрактованы менее чем за один месяц после кодификации, что говорит об эффективном взаимодействии между Минобороны и производителями", - подчеркнул Клименков.

По данным министерства, на закупку дронов в 2024 году направлено 87 млрд грн, из них 59 млрд - на дальнобойные DeepStrike. 

Напомним, что сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинские военные получат более 30 тысяч ударных дронов DeepStrike в 2025 году.

В то же время мы сообщали, что Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", а ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство.

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