В Минобороны Украины назвали сумму расходов на содержание одного военного в год

Содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 млн гривен в год.

Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию " Телеграф ".

"В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн гривен в год. Это без затрат на оружие", - сказал он.

По его словам, например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен, минимальная цена за комплект – 104 гривны, а максимальная – 125 гривен.

"Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или многое другое", - добавил Клименков.

Расходы на оборону

Напомним, практически все собираемые в Украине налоги идут на сектор безопасности и обороны. Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3 трлн 355 млрд гривен, из них на обоорон - 1 трлн 685 млрд гривен.