В Минобороны и Раде решили не ужесточать наказание для военных: что известно

Воскресенье 07 сентября 2025 00:09
В Минобороны и Раде решили не ужесточать наказание для военных: что известно Фото: документ будут пересматривать (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Верховная Рада на днях приняла в первом чтении законопроект №13452, который предусматривает усиление ответственности военных за неповиновение. Однако сейчас во власти пришли к выводу, что этот документ требует доработки из-за риска несправедливости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук и сайт Минобороны Украины.

В частности, Палийчук опубликовала совместное заявление председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса и председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

В нем отмечается, что в законопроекте №13452 ко второму чтению следует убрать нормы, предусматривающие безальтернативность жесткого наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, и оставить возможность более мягкого наказания.

"Исходим из того, что текст законопроекта в первоначальном виде не был бы поддержан в парламентском зале", - заявили главы комитетов.

Также там отметили, что Верховная Рада еще не начинала проработку законопроекта №13260. Этот документ предусматривает усиление ответственности военных за СЗЧ. Он тоже был проголосован в первом чтении 4 сентября.

"Относительно законопроекта №13260. Понимая, что ситуация на фронте постоянно меняется и именно военные имеют полную картину по дисциплине и необходимой ответственности, законопроект №13260 разработан по инициативе и в полном сотрудничестве с Министерством Обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины... Парламент не начинал проработки указанного законопроекта в зале", - цитирует заявление Палийчук.

На этот вывод отреагировали в Министерстве обороны Украины и отметили, что поддерживают позицию комитетов о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

В Минобороны добавили, что указанные в документе изменения лишают суды возможности учесть обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически "превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов".

В связи с этим в министерстве считают, что этот законопроект требует доработки совместно с профильными комитетами.

"Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве заявили, что вместе с парламентариями достигли договоренности о полной поддержке законопроекта о военном омбудсмене.

Напомним, что вчера жители Киева вышли на проект после того, как Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для военных за СЗЧ.

Подробнее о протесте и что предусматривает документ - читайте в материале РБК-Украина.

