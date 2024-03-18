Минобороны упростило процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков

Как рассказали в ведомстве, теперь получить звание младшего лейтенанта и вернуться служить на более подходящую должность можно только за 40 дней. За это время мобилизованный медик пройдет курсы онлайн и 18 дней практических занятий в стенах Военно-медицинской академии ВСУ.

"По завершении образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности", - пояснила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

По ее словам, новая форма обучения введена по распоряжению командующего Медицинскими силами ВСУ. Она необходима для медработников, не заканчивающих военную кафедру и не имеющих офицерского звания, но служащих в армии на разных непрофильных позициях.

В Минобороны рассказали, что в настоящее время прошли 118 мобилизованных медиков. При этом заявки для записи на курсы для мобилизованных медиков принимаются по электронному адресу doz@mod.gov.ua

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине была выдана первая лицензия на работу с наркотическими средствами и прекурсорами в боевых условиях.

"Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - подчеркнула Калмыкова.

Кроме того, усиление сотрудничества с Госликслужбой, по ее словам, позволит более эффективно запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Напомним, в Украине заработали мобильные аптеки. Первую из них запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.Ведомство обнародовало соответствующий список .

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца .

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