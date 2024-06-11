Минобороны о Силах беспилотных систем: позволят наносить поражение врагу аж до Урала
Силы беспилотных систем ВСУ позволят в дальнейшем наносить поражение российским захватчикам на всю возможную глубину - вплоть до Урала.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Эту победу мы можем добиться благодаря вашему разуму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и море - роботов и беспилотные системы", - отметил Гаврилюк.
Он добавил, что новый род войск позволит в дальнейшем наносить поражение противнику на всю возможную глубину: от наших боевых порядков и аж до Урала.
По словам замминистра, Украина - единственная страна в мире, которая уже завершает комплектование такого рода войск.
В свою очередь, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что Украина изучает опыт современной войны и сразу внедряет изменения.
"Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов", - сказал он.
Как отмечается, символом нового рода войск стала ласточка, созданная нейросетью. По замыслу командования, ласточка является одним из самых почитаемых символов в украинской культуре, который означает весть о победе.
Силы беспилотных систем ВСУ
Сегодня, 11 июня, Минобороны презентовало новый род войск ВСУ - Силы беспилотных систем.
Еще в феврале этого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.
Вчера, 10 июня, в Украине был назначен командующий Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский.
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