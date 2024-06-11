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Минобороны о Силах беспилотных систем: позволят наносить поражение врагу аж до Урала

Украина, Вторник 11 июня 2024 21:50
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Минобороны о Силах беспилотных систем: позволят наносить поражение врагу аж до Урала Фото: первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк (Минобороны)
Автор: Татьяна Степанова

Силы беспилотных систем ВСУ позволят в дальнейшем наносить поражение российским захватчикам на всю возможную глубину - вплоть до Урала.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Эту победу мы можем добиться благодаря вашему разуму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и море - роботов и беспилотные системы", - отметил Гаврилюк.

Он добавил, что новый род войск позволит в дальнейшем наносить поражение противнику на всю возможную глубину: от наших боевых порядков и аж до Урала.

По словам замминистра, Украина - единственная страна в мире, которая уже завершает комплектование такого рода войск.

В свою очередь, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что Украина изучает опыт современной войны и сразу внедряет изменения.

"Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов", - сказал он.

Как отмечается, символом нового рода войск стала ласточка, созданная нейросетью. По замыслу командования, ласточка является одним из самых почитаемых символов в украинской культуре, который означает весть о победе.

Силы беспилотных систем ВСУ

Сегодня, 11 июня, Минобороны презентовало новый род войск ВСУ - Силы беспилотных систем.

Еще в феврале этого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

Вчера, 10 июня, в Украине был назначен командующий Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

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