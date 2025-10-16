RU

Минобороны Швеции рассказало, как будет действовать при вторжении в свое воздушное пространство

Фото: Пол Йонсон, министр обороны Швеции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Милан Лелич

В случае вторжения в воздушное пространство Швеции от нарушителей сначала потребуют покинуть территорию страны. Следующим шагом будет их сбитие.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что у Швеции есть очень четкий мандат: если осуществляется вторжение в шведское воздушное пространство иностранным военным самолетом, то первой мерой будет требование покинуть нашу территорию. Но если вы представляете военную угрозу, вы в конце концов будете сбиты", - отметил он.

Шведский министр подчеркнул, что невозможно принимать решение о войне целым комитетом. По его словам, его должен принимать пилот или командир надводного судна.

"Мы многому научились, когда имели подводные вторжения в начале 1980-х годов. Тогда мы приняли новый закон в 1983 году. Решение должен принимать командир подразделения или пилот", - пояснил Йонсон.

Он подчеркнул, что это будет работать только так, поскольку ситуация изменчива и постоянно меняется. Если нужно ждать одобрения, добавил Йонсон, военная эффективность уменьшается.

 

Напомним, Швеция готовится к воздушным угрозам из-за волны "гибридных атак" по всей Европе. Правительство страны выделяет более 367 млн долларов на закупку оружия для сбивания дронов, ударные беспилотники для авиабаз и датчики для создания препятствий.

Отметим, в последнее время в странах Европы фиксируют полеты неизвестных беспилотников над стратегическими и военными объектами, что вызывает беспокойство в НАТО.

Так, в Дании, Норвегии, Франции, Германии и Швеции - дроны замечали вблизи аэропортов, военных баз и критической инфраструктуры.

О поставках Швецией самолетов Gripen, совместном оборонном производстве с Украиной и сбивании российских самолетов и дронов - читайте в материале РБК-Украина.

