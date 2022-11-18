RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны сформировало для армии резерв из бронежилетов и шлемов, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в следующем году сможет самостоятельно снабжать армию шлемами и бронежилетами. Минобороны сформировало и поддерживает резерв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

По его словам, зимой 2022 года украинские производители бронежилетов были способны произвести 3-5 тысяч единиц брони в месяц. Однако это не отвечало потребностям армии. Поэтому Минобороны обратилось к иностранным производителям.

"Мы также обращались за помощью к международным партнерам. Большую помощь тогда оказали наши граждане, волонтеры. Это решение подходит для экстремального времени, но стратегически ситуацию нужно было менять", - объяснил министр.

Резников отметил, что ситуация изменилась. В частности, Минобороны обеспечило текущие потребности армии и сформировало резерв в размере более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. Этот запас удается поддерживать в течение нескольких месяцев.

В следующем году Украина сможет самостоятельно обеспечить все нужды военных в бронежилетах и шлемах. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением.

Министр также показал украинские бронежилеты и шлемы, который соответствуют 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО.

"То, что вы видите - не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.д. В настоящее время в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности ", - добавил Резников.

Фото: Резников показал украинские бронежилеты и шлемы (facebook.com/reznikovoleksii)

Напомним, Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн. евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВСУ