Минобороны сформировало для армии резерв из бронежилетов и шлемов, - Резников

По его словам, зимой 2022 года украинские производители бронежилетов были способны произвести 3-5 тысяч единиц брони в месяц. Однако это не отвечало потребностям армии. Поэтому Минобороны обратилось к иностранным производителям.

"Мы также обращались за помощью к международным партнерам. Большую помощь тогда оказали наши граждане, волонтеры. Это решение подходит для экстремального времени, но стратегически ситуацию нужно было менять", - объяснил министр.

Резников отметил, что ситуация изменилась. В частности, Минобороны обеспечило текущие потребности армии и сформировало резерв в размере более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. Этот запас удается поддерживать в течение нескольких месяцев.

В следующем году Украина сможет самостоятельно обеспечить все нужды военных в бронежилетах и шлемах. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением.

Министр также показал украинские бронежилеты и шлемы, который соответствуют 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО.

"То, что вы видите - не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.д. В настоящее время в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности ", - добавил Резников.

Фото: Резников показал украинские бронежилеты и шлемы (facebook.com/reznikovoleksii)