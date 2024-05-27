RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны рассказали, сколько украинцев за границей воспользовались "Резерв+"

Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Больше 14 тысяч военнообязаных украинцев, находящихся за границей, обновили свои данные через приложение "Резерв+". В "рекордсменах" 10 стран, в том числе Польша, США, Нидерланды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"С 18 мая из-за применения Резерв+ свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за рубежом в 124 странах", - говорится в сообщении. 

При этом лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

"Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Только цифры

В Минобороны также назвали общие цифры - сколько украинцев обновили свои данные согласно новым нормам мобилизации в Украине, вступившим в силу с 18 мая. А именно:

  • более 1,1 млн военнообязанных обновили данные через Резерв+;
  • почти 55 тысяч - через ЦПАУ;
  • около 38 тысяч - через ТЦК.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно одной из его норм, всем военнообязанным в Украине необходимо обновить свои данные.

Это можно сделать тремя способами - прийти в ЦПАУ или ТЦК, воспользоваться специальным приложением "Резерв+". После авторизации там необходимо внесли личные данные, номер телефона, адрес электронной почты (по желанию).

Ранее РБК-Украина публиковало репортаж из одного из Центров предоставления административных услуг в Киеве, на Днепровской набережной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине