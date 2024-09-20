В Минобороны рассказали, сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к ВСУ

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, Минобороны в этом году запустил рекрутинг в ВСУ, благодаря которому украинцы смогут найти вакансию и присоединиться к армии. В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги.

В июне в Украине изменились правила рекрутинга в армию. Теперь все граждане, которые будут своевременно выбирать должность и подразделение и добровольно присоединяться к армии по мобилизации, после прохождения ВЛК будут направляться в специальные батальоны резерва.

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