В Минобороны рассказали о разделении бюджета на 2024 год на несколько пакетов

Согласованный бюджет Министерства обороны Украины на 2024 год разделяется на несколько крупных пакетов, для "разбивания" оборонных расходов на отдельные категории. Такой подход применяют страны-члены НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Юрия Джигиря в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
По словам чиновника, бюджет МОУ на следующий год, который составляет 1,16 триллиона гривен, условно можно разбить на три крупных пакета.
Представитель министерства описал распределение средств на несколько категорий.
"Это - денежное довольствие, дополнительные выплаты за боевые задачи, обучение, питание военнослужащих и обеспечение вещевым имуществом", - пояснил Джигир.
Напомним, по данным пресс-службы Минобороны, расходы министерства обороны будут составлять 1 трлн 164 млрд гривен, из которых:
Напомним, что в принятом Верховной Радой 9 ноября законе о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено 94,3 млрд гривен дополнительных средств на производство оружия и дронов.
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