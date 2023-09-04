В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ под Бахмутом за время контрнаступления

По словам Маляра, на востоке несколько меняется локальная динамика, но он все еще остается основным направлением вражеского наступления. Оккупанты постоянно пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Замминистра отметила, что на Бахмутском направлении действительно горячо. Бои идут вокруг Бахмута - как на юге, так и на севере. На северном фланге на протяжении всей прошлой недели было очень жарко в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки. Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Она добавила, что Бахмутское направление - направление украинского наступления на востоке. С начала этого наступления освобождены 47 квадратных километров. На прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра.

Маляр напомнила, что буквально две недели назад эпицентрами боев на востоке было Купянское направление. Активным остается Лиманское направление. Количество обстрелов там остается высоким и сохраняются вражеские атаки.

Так, на Купянском направлении каждый день отбивают по несколько вражеских атак. В то же время на Лиманском направлении оккупанты пытаются активно двигаться в районах Новоегоровки и Белогоровки, но ВСУ их мощно останавливают.

Также очень горячо на Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе враг пытался наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. При этом наши военные находятся в активной обороне и не дают врагу окружить Авдеевку или захватить Марьинку.

"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои"", - сказала она.

Если вообще анализировать по востоку, то интенсивность остается прежней. Россияне совершают около 8 тысяч обстрелов в неделю и используют около 400 тысяч боеприпасов.

Ситуация на востоке

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. А на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. При этом захватчики не перестают вести обстрелы.

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