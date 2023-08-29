В Минобороны рассказали, на каких направлениях сейчас сосредотачиваются россияне

Она отметила, что именно Купянское и Лиманское направления находятся в эпицентрах внимания захватчиков.

"Именно там враг пытается отвлекать силы и наши подразделения. Они для себя приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям", - сказала замминистра.

Кроме того, Маляр отметила, что бои продолжаются и в направлении Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. По ее словам, украинские военные там "немножко продвигаются".

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают сдерживать вражеское наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои.

Отметим, что министр обороны Алексей Резников сообщил, что россияне имеют определенные успехи под Купянском. При этом оккупанты могут попасть там в котел, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.

К тому же, недавно Маляр сообщала, что на Купянском направлении россияне создают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области и ищут слабые места в нашей обороне, чтобы прорвать ее.

Кроме того, британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге оккупантты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Добавим, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч войск. Они также увеличили количество обстрелов.

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