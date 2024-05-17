В Минобороны рассказали, заработает ли 18 мая е-кабинет для обновления военных данных

Электронный кабинет военнообязанного заработает завтра, 18 мая, когда новый закон о мобилизации официально вступит в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире "Радио Свобода".
Он подтвердил, что е-кабинет должен заработать завтра. Через электронный сервис военнообязанные могут обновить военно-учетные данные.
По словам спикера Минобороны, что сначала будет доступна mvp-версия (минимальный набор функций в приложении). Ранее в Министерстве обороны отмечали, что расширенная версия заработает с июня 2024 года.
"То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Сейчас это будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, речь идет о телефоне и месте жительства", - пояснил Лазуткин.
Напомним, завтра, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации в Украине. Согласно документу, военнообязанные должны обновить учетные данные.
Сделать это можно онлайн через электронный кабинет военнообязанного. Также можно обратиться в ТЦК и центры предоставления административных услуг. В Киеве заявили, что ЦПАУ готовы принимать мужчин призывного возраста для уточнения данных.
Что известно об е-кабинете военнообязанного, как он работать и заменит ли это поход в ТЦК - узнайте в материале РБК-Украина.
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