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Минобороны делает ставку на дальнобойные 155-мм снаряды: военные назвали риски

12:43 30.08.2026 Вс
8 мин
Военные объяснили сложные нюансы использования боеприпасов разных типов во время активных боев
aimg Сергей Новиков
Минобороны делает ставку на дальнобойные 155-мм снаряды: военные назвали риски Артиллеристы ВСУ против отказа от обычных 155-мм снарядов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минобороны Украины заявляет о необходимости в дальнобойных 155-мм снарядах, однако военные отмечают, что полный отказ от боеприпасов меньшей дальности может создать проблемы для артиллерии ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал "Милитарного".

Анатомия 155 мм боеприпасов

По словам автора статьи, несмотря на развитие беспилотников, артиллерию нельзя полностью заменить дронами. Лучший результат дает их сочетание: дрон находит цель и передает координаты, артиллерия наносит огненное поражение, после чего БпЛА оценивает результат и корректирует последующие выстрелы.

Минобороны делает ставку на дальнобойные 155-мм снаряды: военные назвали рискиАртиллерию нельзя полностью заменить дронами (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время распространение БПЛА заставляет артиллерию отходить дальше от переднего края, рассредоточиваться и сокращать продолжительность огневых налетов. Это увеличивает потребность в снарядах, способных поражать цели на большем расстоянии.

Какие бывают 155-мм снаряды

Самый распространенный M107 относится к стандартным и относительно дешевым 155-мм снарядам. Он весит около 43,2 кг, содержит 6,6-7 кг взрывчатого вещества и имеет дальность около 18 км.

Более новые M795, L15, DM121 и LU 211 имеют большую массу взрывчатого вещества или лучшие характеристики фрагментации. В зависимости от типа и артиллерийской системы их дальность составляет около 22-40 км.

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Дальнобойные ERFB используют улучшенную аэродинамику. Варианты с газогенератором Base Bleed могут наращивать дальность полета приблизительно до 30 км для стволов L39 и до 41 км для L52.

Минобороны делает ставку на дальнобойные 155-мм снаряды: военные назвали риски

Какие бывают 155-мм снаряды (фото: facebook_com_GeneralStaff_uа)

Еще большую дальность обеспечивают активно реактивные снаряды с ракетным двигателем. Например, XM1113 имеет заявленную дальность около 40 км от L39 и до 60 км от стволов длиной 50 калибров и более. В то же время из-за двигателя такие снаряды имеют меньшую долю взрывчатого вещества.

Переход на дальнобойные снаряды

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявлял о стремлении полностью отказаться от коротких снарядов в пользу боеприпасов повышенной дальности.

В ходе брифинга перед отставкой он объяснил решение отказаться от закупки коротких 155-мм снарядов и перенаправить средства партнеров на дальнобойные боеприпасы.

"Но, с другой стороны, если у нас сейчас профицит 155-го короткого на фронте, как я морально могу сказать: давайте этой компании сейчас или этой компании позволим еще продать государству 155-й короткий? И тогда приходится принимать решение - только дальний. Контракты останавливаются, какие проблемы так было, чтобы партнеры пересказывали деньги на дальние контракты -" рассказал он.

В июне представители "Украинской бронетехники" заявили, что Минобороны перестало заказывать M107 и не приступило к закупке украинских L15, сосредоточившись на снарядах типа ERFB.

Один из производителей артиллерийских боеприпасов на условиях анонимности также заявил об отказе Минобороны от закупки 155 мм снарядов с дальностью до 30 км.

"На самом деле официальной информации о том, что закупки останавливают, нет. Но есть запросы всего на 30+ км… У Минобороны вообще нет ни заказов, ни опросов поставщиков", - рассказал один из производителей на условиях анонимности.

В то же время в Министерстве обороны Украины заявили, что продолжают выполнять контракты по закупке снарядов с дальностью полета до 30 км.

"Министерство обороны Украины продолжает выполнение государственных контрактов по закупке снарядов с дальностью полета до 30 км в соответствии с Перечнем и объемом товаров, работ и услуг на поставку вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов и другого военно-технического имущества и услуг в интересах Вооруженных Сил Украины, – заявили в ведомстве.

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Генеральный штаб не раскрыл информацию об изменении потребности в различных типах артиллерийских снарядов, сославшись на риск раскрытия противнику данных о действиях Сил обороны.

В то же время, президент Украины заявлял о необходимости увеличения поставок дальнобойной артиллерии.

"Обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, реализации ротаций, защиты нашей логистики и уничтожения логистики россиян. Нужно больше дальнобойной артиллерии - снарядов 155 калибра", - заявил президент.

Цена большой дальности

По словам генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, стандартный 155-мм M107 в условиях глобального дефицита стоит около 2,5 тысяч евро, L15 - 3 тысяч евро, а дальнобойные снаряды - около 5,5 тысяч евро за единицу.

В 2026 году армия США закупала M795 примерно за 1730 долларов, M1128 с донным газогенератором – за 4550 долларов, а активно-реактивный XM1113 – за 10 240 долларов. Это стоимость самого снаряда без взрывателя и метательного заряда.

Отдельной проблемой есть дефицит порохов. Для типичного выстрела M107 требуется примерно 6–6,5 кг метательного заряда, тогда как снаряды с дальностью около 30 км нуждаются в 13 кг, а дальнобойные ERFB и ERFB-BB – около 17 кг.

Таким образом, дальнобойный выстрел требует примерно в 2,5-3 раза больше метательного заряда, чем M107.

Дефицит производства

По состоянию на 2024 год, только около 50% крупнейших производителей 155-мм боеприпасов предлагали снаряды типа ERFB.

В 2026 году Rheinmetall заявила о планах увеличить производство артиллерийских снарядов в пределах всей группы до 1,1 млн. единиц в год к 2027 году. В то же время, концерн может изготовить и поставить Украине около 100 тысяч дальнобойных 155-мм снарядов в год.

Годовой запрос Украины к союзникам составляет 1,2 млн. таких боеприпасов.

В Czechoslovak Group заявили, что к концу 2026 г. дальнобойные боеприпасы должны составлять около 60% производства 155-мм боеприпасов.

"Это отражает четкое смещение мирового спроса в сторону артиллерийских боеприпасов увеличенной и большой дальности", - отметили в компании.

Отзывы военных

Издание опросило пятерых военнослужащих артиллерийских подразделений, воюющих по разным направлениям. Все они согласились, что потребность в боеприпасах повышенной дальности чрезвычайно высока.

Расширение зоны действия разведывательных и ударных беспилотников заставляет артиллерию отодвигать огневые позиции дальше линии боевого столкновения.

"Потребность критическая. Из-за расширения килзоны и увеличения количества дронов работа с M107 или подобными снарядами вскоре может стать невозможной", - отметил военный, предоставивший комментарий на условиях анонимности.

Командир 3-й гаубической самоходной артиллерийской батареи 12-й бригады "Азов" на позывной "Тур" отметил, что дальнобойные боеприпасы позволяют поражать артиллерию, пункты управления, места запуска БпЛА, резервы и логистику противника, одновременно размещая его.

Нужен полный переход

Четверо из пяти опрошенных военных не поддержали полный отказ от снарядов малой и средней дальности. По их мнению, боеприпасы разных типов выполняют разные задачи.

"Необходимости переходить исключительно на дальнобойные снаряды нет. Боеприпасы разных типов и дальности имеют свой спектр задач", - объяснил командир самоходного артиллерийского дивизиона 55-й артиллерийской бригады на позывной "Вулкан".

"Тур" отметил, что снаряды малой и средней дальности необходимы, в частности, для дистанционного минирования, перекрытия подходов противника и ограничения движения его техники.

Командир самоходной артиллерийской батареи 8-й артиллерийской бригады "Гармаш" 1-го корпуса НГУ "Азов" друг "Хантер" также выступил за сочетание разных типов боеприпасов.

"Поэтому лично я делал бы акцент не на полном переходе на один тип снарядов, а на достаточном количестве современных боеприпасов, нормальной совместимости и стабильном обеспечении", - пояснил он.

В то же время, один из военных, который дал комментарий на условиях анонимности, поддержал полный переход 155-мм артиллерии на боеприпасы повышенной дальности.

"Дальнобойным снарядом всегда можно выстрелить на меньшее расстояние, а обычным на большее - нет", - сказал он.

Нехватка боеприпасов

Острую нехватку снарядов отметил майор "Наполеон", первый заместитель командира дивизиона - начальник штаба гаубического самоходного артиллерийского дивизиона 12-й бригады "Азов".

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Для обеспечения постоянного огневого воздействия необходимо 30 боеприпасов дальностью свыше 30 км и 30 снарядов дальностью 18-22 км. боеприпасов, что мы сейчас и производим в условиях дефицита боекомплекта", - рассказал он.

По его оценке, для постоянного огневого воздействия подразделения требуется смешанный боекомплект из дальнобойных боеприпасов и снарядов средней дальности.

Совместимость и износ орудий

Не все артиллерийские системы могут использовать снаряды с дальностью более 40 км, а отдельные боеприпасы имеют ограничения по применению с более длинными стволами.

M777, FH70, современные версии M109 и AS90 с 39-калиберными стволами могут использовать дальнобойные боеприпасы примерно на 30 км. Системы со стволами длиной 52 калибра могут использовать более мощные заряды и вести огонь на расстоянии около 40 км и более.

Использование более мощных зарядов ускоряет износ артиллерийских стволов и увеличивает нагрузку на ремонтную инфраструктуру.

"Большее расстояние - большая мощность заряда - более быстрый износ артиллерийской части, в частности ствола. Перестволение и оперативный ремонт артсистем сейчас усложнены большим объемом работ для предприятий и проблемами с деталями", - подчеркнул один из военных на условиях анонимности.

Минобороны делает ставку на дальнобойные 155-мм снаряды: военные назвали риски

Использование более мощных зарядов ускоряет износ артиллерийских стволов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Увеличение доли дальнобойных боеприпасов требует одновременного развития ремонта, снабжения запасных частей и производства артиллерийских стволов.

Роль калибров 105 и 122 мм

Все опрошенные военные выступили за сохранение и развитие артиллерии калибров. Ее преимуществами остаются мобильность, меньшие габариты, скорость развертывания, скорострельность и возможность работать поближе к переднему краю.

"105 мм - однозначно да, на уровень батальонов для замены минометов. В общем, это очень хороший калибр: точный, с небольшим рассеянием, прекрасно подходит для выполнения задач на переднем крае и в глубине работы батальонов", - отметил военный, который дал комментарий на условиях анонимности.

По оценке "Наполеона", 155-мм системы со стволами длиной 52 калибра целесообразно использовать преимущественно против плановых целей в глубине обороны противника. Системы L39 необходимы для поддержания пехоты и поражения целей на средних расстояниях, а калибры 105 и 122 мм – для непосредственной поддержки пехоты и противодействия инфильтрации.

Потребность Украины в дальнобойных боеприпасах растет из-за изменения условий на поле боя и расширения дроновой "килзоны". В то же время, дальнобойные снаряды дороже, требуют больше метательного заряда и быстрее изнашивают артиллерийские стволы.

Поэтому военные выступают за сбалансированное использование боеприпасов разной дальности, а не полный отказ от снарядов малой и средней дальности.

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