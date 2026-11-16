Минобороны РФ заявило о рекордной атаке дронов: за сутки якобы сбили более 2 тысяч

Согласно сведению Минобороны РФ, за последние сутки силы ПВО якобы уничтожили 2049 беспилотников.

Российское агентство РИА Новости, проанализировав строительство военного ведомства, назвало эту атаку самой масштабной по количеству беспилотников, о сбитии которых Россия отчитывалась за одни сутки.

Кроме дронов, российская сторона заявила об уничтожении семи управляемых авиабомб и четырех ракет "Фламинго".

Предыдущий рекорд, по подсчетам агентства, пришелся на 20 сентября. Тогда Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 1951 года беспилотника в течение суток. Этот показатель зафиксировали в день проведения в России выборов в Государственную думу.

Атака дронов на Москву.

О массированной атаке беспилотников на российскую столицу в ночь на 16 ноября также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в направлении города двигались около 600 БПЛА. Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила большую часть беспилотников на дальних подступах к столице.

Еще 191 дрон, по утверждению Собянина, был сбит непосредственно во время приближения к Москве.