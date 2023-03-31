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Минобороны РФ заказывало программу для кибератак в Интернете по всему миру, - СМИ

Фото: Минобороны РФ заказывало программу для кибератак в Интернете по всему миру (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны России и российские спецслужбы заказывали у местной IT-компании "Вулкан" программное обеспечение для ведения кибервойны, а ее инженеры работали на российских военных и спецслужбы, поддерживая хакерские операции, обучая оперативников перед атаками на инфраструктуру, распространяя дезинформацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование, которое проводили ряд СМИ, пишет The Guardian.

В частности, судя по данным расследования, работа компании связана с федеральной службой безопасности или ФСБ, органом внутренней разведки, ГРУ, российским подразделением внешней разведки.

"В одном документе средство кибератаки Vulkan связывается с печально известной хакерской группой Sandworm, которая, по утверждению правительства США, дважды вызывала отключения электроэнергии в Украине, сорвала Олимпийские игры в Южной Корее и запустила NotPetya, самое разрушительное с экономической точки зрения вредоносное ПО в истории. Под кодовым названием Scan-V он ищет в Интернете уязвимости, которые затем сохраняются для использования в будущих кибератаках", - говорится в статье.

Некоторые документы, которые оказались в открытом доступе, являются "кажется, иллюстративным примером потенциальных целей".

"Один содержит карту, показывающую точки через США. Другой содержит детали атомной электростанции в Швейцарии", - пишут исследователи

Кроме того, среди крупных проектов, реализуемых "Вулканом" по заказу Минобороны - программа под шифром "Амезит", которая может следить за всеми пользователями интернета на определенной территории. Программа также может блокировать доступ к определенным сайтам.

"Военным нужен физический доступ к оборудованию, например, к вышкам мобильной связи, и к беспроводной связи. Как только они контролируют передачу, трафик может быть перехвачен. Военные шпионы могут идентифицировать людей, просматривающих Интернет, видеть, к чему они обращаются в Интернете, и отслеживать информацию, которой пользователи делятся", - пишут авторы.

С помощью "Амезита", как утверждается в расследовании, сотрудник Минобороны в один клик может создать сотни ботов в разных соцсетях, а затем давать им разные задачи. Авторы расследования говорят, что нашли таких ботов и отследили, в каких кампаниях они участвовали. Среди них - кампании против Хиллари Клинтон на выборах президента США 2016 года Также Кремль пытался повлиять на исход президентских выборов во Франции в 2017 году, похитив данные.

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Напомним, что российские хакеры атаковали ряд государственных украинских сайтов. Это привело к сбою в работе сайта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Количество российских кибератак на Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

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