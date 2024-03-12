ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны РФ придумали свою версию прорыва границы добровольцами

Россия, Вторник 12 марта 2024 12:49
UA EN RU
В Минобороны РФ придумали свою версию прорыва границы добровольцами Фото: в Минобороны РФ придумали свою версию происходящего на границе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны РФ решили действовать по уже привычному сценарию, заявив только о "попытках" вторжения на территорию РФ добровольцев. Там уже нашли "виновных" и отрапортовали об "отброске" добровольцев и "ликвидации" десятков из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что якобы "попытке" прорыва предшествовал обстрел гражданских объектов, случившийся около 3:00 12 марта.

Формирования, которые у Шойгу назвали "террористическими", якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино.

Росмийские оккупанты уже заявили, что "все атаки отражены", а добровольцы "понеся существенные потери, отброшены, нарушений границы не допущено".

Крооме того, якобы регулярные российские войска в районе Одноробовки "уничтожили до 60 украинских террористов", в районе Нехотеевки - три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино - два танка.

Кроме того, как утверждают в Минобороны РФ, с 8:00 до 8:25 также якобы "отбиты четыре атаки украинских ДРГ", пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.

"Понеся значительные потери, противник отброшен", - отчитались в ведомстве.

Прорыв добровольцами границы РФ

12 марта легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции. В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ и рассказал, откуда у добровольцев оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Война в Украине
NEWS
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг