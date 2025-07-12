В Минобороны РФ цинично заявили об ударах по "заводам оборонной промышленности" Украины

Российские войска заявили о якобы групповом ударе высокоточными ракетами большой дальности и беспилотниками по украинским "предприятиям военно-промышленного комплекса" во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре "военного аэродрома".

В Минобороны страны-агрессора цинично сообщили, что все назначенные цели якобы были поражены.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ были поражены центры территориального комплектования, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.

Впрочем, как известно на самом деле, в результате этих атак разрушены и повреждены жилые дома, учебные заведения, торговые центры, а также гражданская инфраструктура.