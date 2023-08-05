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Минобороны РФ утверждает, что Шойгу побывал в Украине

Новина українською →
Москва, Суббота 05 августа 2023 12:15
Минобороны РФ утверждает, что Шойгу побывал в Украине Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что якобы побывал на фронте на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Минобороны РФ уверяет, что Шойгу посетил Лиманское направление фронта. Впрочем, никакого подтверждения оккупанты не предоставили.

Кроме того, главе Минобороны РФ доложили, что немецкие танки Leopard якобы еще не дошли до линии боевого столкновения.

Как утверждают российские СМИ, Шойгу раздавал захватчикам медали. Оккупанты якобы получили ордена "за заслуги перед Отчизной", георгиевский крест и медали "За отвагу". Некоторые даже получили именное оружие - пистолеты Ярыгины.

Напомним, в апреле 2023 года российские пропагандисты заявили, что якобы российский диктатор Владимир Путин побывал на оккупированной территории Украины, а именно в Херсонской и Луганской области.

Также 19 марта пропагандисты сообщили, что диктатор Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь. При этом визит прошел ночью.

Военная разведка Украина предполагает, что в Мариуполе мог быть не Путин, потому что доказательств его визита нет.

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