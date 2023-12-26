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В Минобороны РФ подтвердили поражение корабля "Новочеркасск" в Феодосии

Фото: большой десантный корабль РФ "Новочеркасск" (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В российском Минобороны подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны России.

"Сегодня ночью при отражении удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждение большой десантный корабль "Новочеркасск", - заявили в Минобороны РФ.

Правда, россияне еще дофантазировали, что якобы средствами ПВО "были уничтожены два украинских самолета Су-24", осуществлявших пуск авиационных ракет.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Октябрь (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", - придумали в российском Минобороны.

Поражение корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

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