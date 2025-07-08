Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о запуске 10-летнего проекта по трансформации военного образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Как пояснил сам глава министерства, цель инициативы - "подготовить государство к будущим конфликтам".

Речь идет о программе "Военное образование - на службе отечеству", которая предусматривает пересмотр учебных программ в военных вузах РФ с учетом опыта войны против Украины.

В рамках этой концепции будут заложены "перспективные требования" для подготовки офицеров на случай новых войн.

Также российское Минобороны планирует активное сотрудничество с гражданскими вузами, которые будут обучать для армии специалистов в области ИТ и искусственного интеллекта.

Центр противодействия дезинформации предупреждает, подобная стратегия демонстрирует, что Кремль готовится не к обороне, а к новым волнам агрессии.

Все это - часть планомерной милитаризации российского общества. Образовательная реформа под эгидой армии - еще одно подтверждение, что вся "миротворческая" риторика России является фикцией.