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Минобороны РФ "кормит" россиян в Max откровенной ложью об успехах российской армии, - ISW

09:30 11.10.2026 Вс
3 мин
aimg Мария Науменко
Фото: российские военные (Getty Images)

Минобороны РФ отчитывается в Max о якобы успехах на фронте, однако часть заявлений не имеет подтверждений. Даже российские военные блоггеры сомневаются в окружении ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

9 октября российское Минобороны опубликовало еженедельный обзор боевых действий только у Max. В нем ведомство заявило, что с 3 по 9 октября российские войска якобы захватили два украинских населенных пункта, а еще три - в течение предыдущих 24 часов.

Также российская сторона утверждала, что ее военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию или выйти из якобы окружения в районе Доброполья Донецкой области и вблизи Черного к северо-востоку от Харькова.

Отдельно Минобороны РФ заявило, что подразделения российской Северной группировки войск захватили 414 квадратных километров территории и 20 населенных пунктов в Харьковской области после якобы оцепления украинских сил.

В ISW считают эти утверждения преувеличенными и не имеющими должного подтверждения. Украинские военные не подтверждали оцепление своих подразделений на севере Харьковской области. В этом тоже сомневались российские военные блоггеры.

В отчете российского ведомства говорилось и о дальнобойных ударах по украинским предприятиям оборонной промышленности, телекоммуникационных центрах и судах для перевозки сухих грузов в течение прошлой недели.

Почему Минобороны РФ публикует отчет в Max

Аналитики ISW обратили внимание, что 9 октября российское Минобороны разместило возведение только в Max, а не в своем Telegram-канале, ориентированном на международную аудиторию.

По мнению экспертов, такой выбор платформы может свидетельствовать о стремлении Кремля донести преувеличенные сообщения об успехах армии, прежде всего, до россиян. Так власти пытаются создать впечатление, что российские войска постоянно продвигаются вперед, несмотря на признаки существенного замедления наступления.

Max – российская государственная платформа для обмена сообщениями, которую власти продвигают как часть своей политики контроля над интернетом. Для регистрации в нем требуется русский или белорусский номер телефона, ограничивающий доступ для части иностранной аудитории.

В ISW предполагают, что публикация отчета только в Max могла также помочь снизить международное внимание к неподтвержденным заявлениям об успехах российской армии. В то же время российское Минобороны продолжает публиковать преувеличенные утверждения и в Telegram, а аналитики регулярно проверяют их и опровергают не соответствующие имеющимся данным.

На самом деле, именно украинская армия имеет успехи на отдельных участках фронта Донбасса, где проводит контратаки и оттесняет российские войска. По данным ISW, кафиры не смогли подтвердить продвижение на ряде направлений, в том числе вблизи Лимана, Купянска и Доброполья.

Кроме того, украинские военные улучшали позиции не только в Донбассе, но и на западе Запорожской области. В частности, ВСУ расширили зону контратак на Лиманском и Константиновском направлениях, а геолокационные видео подтвердили удержание украинскими силами позиций вблизи Новоселовки юго-восточнее Орехова.

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