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Минобороны в разы увеличило поставки дронов Силам обороны: свежая статистика

11:57 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Минобороны в разы увеличило поставки дронов (Getty Images)

В 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Задача Министерства обороны - дать войску дроны для эффективной работы на каждом уровне: тактическом, оперативном и стратегическом. Средства deep strike - для ударов в глубине России. Беспилотники middle strike - для уничтожения экипажей БПЛА врага, обжига логистики и пунктов управления", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По его словам, технологии и наличие достаточного количества средств повышают боевую эффективность и в то же время уменьшают риски для сил обороны.

Отмечается, что в течение последних месяцев Агентством законтрактовано дронов разных типов примерно в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Что касается FPV-дронов, то в 2026 году объем их контрактирования уже на 54% превышает показатель за весь 2025 год, а объем поставок вырос почти в 3,7 раза.

Такие показатели стали возможны благодаря направлению поддержки от международных партнеров и масштабированию возможностей украинского ОПК. Предсказуемость контрактирования позволяет производителям последовательно выстроить производственные процессы, просчитывать логистику и заказать комплектующие.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает производство реактивных двигателей как одно из критических направлений развития собственного ОПК. Потребность охватывает разные классы средств - от перехватчиков и middle strike до deep strike и крылатых ракет.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

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