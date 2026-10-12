Минобороны в разы увеличило поставки дронов Силам обороны: свежая статистика

"Задача Министерства обороны - дать войску дроны для эффективной работы на каждом уровне: тактическом, оперативном и стратегическом. Средства deep strike - для ударов в глубине России. Беспилотники middle strike - для уничтожения экипажей БПЛА врага, обжига логистики и пунктов управления", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По его словам, технологии и наличие достаточного количества средств повышают боевую эффективность и в то же время уменьшают риски для сил обороны.

Отмечается, что в течение последних месяцев Агентством законтрактовано дронов разных типов примерно в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Что касается FPV-дронов, то в 2026 году объем их контрактирования уже на 54% превышает показатель за весь 2025 год, а объем поставок вырос почти в 3,7 раза.

Такие показатели стали возможны благодаря направлению поддержки от международных партнеров и масштабированию возможностей украинского ОПК. Предсказуемость контрактирования позволяет производителям последовательно выстроить производственные процессы, просчитывать логистику и заказать комплектующие.