Минобороны предлагает снизить предельный возраст для призывников до 25 лет

Как пояснили в Минобороны, такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Во-вторых, длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

В ведомстве подчеркнули, что такая инициатива согласована с другими правительственными и структурами безопасности и направлена на укрепление обороноспособности государства.