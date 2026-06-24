Минобороны приостановило часть электронных сервисов в "Резерв+"

В мобильном приложении "Резерв+" временно ограничили работу отдельных электронных услуг. Полностью приостановлены сервисы, нуждающиеся в верификации данных о наличии инвалидности через посторонние государственные информационные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Причина ограничений и какие сервисы заблокированы
В оборонном ведомстве объяснили, что пошли на такой шаг совету безопасности данных и недопущению юридических ошибок. Из-за некорректных ответов и технических сбоев со стороны реестров социальной сферы возник риск неправильной обработки цифровых заявлений пользователей.
На время проведения технических работ в приложении "Резерв+" могут быть недоступны следующие опции:
подача электронного заявления на получение отсрочки от призыва на основании инвалидности;
обновление или актуализация данных о группе инвалидности в онлайн-режиме;
проверка и верификация сведений операторами ТЦК и СП через электронную систему.
В Минобороны заверили, что как только обмен данными между реестрами Минсоцполитики и системами военного учета стабилизируется, все услуги восстановят в полном объеме, о чем пользователи сообщат дополнительно.
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Что известно о действующих отсрочках
В Министерстве обороны отдельно успокоили граждан, уже воспользовавшихся сервисом или имеющих документы на руках.
"Важно: это не влияет на уже действующие отсрочки и не упраздняет право на отсрочку при наличии законных оснований", - подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, все ранее оформленные через приложение или ТЦК отсрочки остаются законными и действующими, а сами ограничения исключительно техническими и временными.
В Минобороны продолжают урегулировать и другие процедуры освобождения от мобилизации на фоне масштабного обновления подходов к организации армии. В частности, в ведомстве приняли решение о предоставлении отсрочок для военнослужащих, имеющих старые трехлетние контракты, чтобы предотвратить их мгновенный перевод в статус военнообязанных.