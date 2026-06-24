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Минобороны приостановило часть электронных сервисов в "Резерв+"

07:25 24.06.2026 Ср
2 мин
В ведомстве объяснили, что будет с уже действующими документами
aimg Екатерина Коваль
Фото: работа приложения "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мобильном приложении "Резерв+" временно ограничили работу отдельных электронных услуг. Полностью приостановлены сервисы, нуждающиеся в верификации данных о наличии инвалидности через посторонние государственные информационные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

Причина ограничений и какие сервисы заблокированы

В оборонном ведомстве объяснили, что пошли на такой шаг совету безопасности данных и недопущению юридических ошибок. Из-за некорректных ответов и технических сбоев со стороны реестров социальной сферы возник риск неправильной обработки цифровых заявлений пользователей.

На время проведения технических работ в приложении "Резерв+" могут быть недоступны следующие опции:

  • подача электронного заявления на получение отсрочки от призыва на основании инвалидности;

  • обновление или актуализация данных о группе инвалидности в онлайн-режиме;

  • проверка и верификация сведений операторами ТЦК и СП через электронную систему.

В Минобороны заверили, что как только обмен данными между реестрами Минсоцполитики и системами военного учета стабилизируется, все услуги восстановят в полном объеме, о чем пользователи сообщат дополнительно.

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Что известно о действующих отсрочках

В Министерстве обороны отдельно успокоили граждан, уже воспользовавшихся сервисом или имеющих документы на руках.

"Важно: это не влияет на уже действующие отсрочки и не упраздняет право на отсрочку при наличии законных оснований", - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, все ранее оформленные через приложение или ТЦК отсрочки остаются законными и действующими, а сами ограничения исключительно техническими и временными.

В Минобороны продолжают урегулировать и другие процедуры освобождения от мобилизации на фоне масштабного обновления подходов к организации армии. В частности, в ведомстве приняли решение о предоставлении отсрочок для военнослужащих, имеющих старые трехлетние контракты, чтобы предотвратить их мгновенный перевод в статус военнообязанных.

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