Минобороны приняло на вооружение ВСУ около 10 новых иностранных и украинских пистолетов

В ведомстве не назвали конкретные марки и производители вооружения, однако уточнили, что арсенал пополнили пистолеты от известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство имеют калибр 9 мм. Также есть образцы с калибром 11,43 мм.

По данным Минобороны, новое вооружение отличается легкостью, компактностью и высокой эффективностью. Оно оснащено магазинами на 30 патронов, однако один из новых образцов может быть адаптирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов.

Оружие для Украины

С начала полномасштабного вторжения Украина увеличила производство оружия. Более 500 государственных и частных оборонных компаний действуют на территории Украины, а также производится совместное производство оружия с партнерами на их мощностях.