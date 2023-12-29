В Минобороны предполагают, что россияне могут повторять массированные ракетные атаки

Глава Минобороны отреагировал на массированный обстрел Украины ракетами, который сегодня, 29 декабря, устроили российские оккупанты.

"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание", - отметил министр.

Умеров поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые отражали вражескую атаку. По мнению министра, подобные ракетные обстрелы россияне могут повторять.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать подобные атаки", - подчеркнул Умеров.

Массированная атака

Россияне сегодня выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

По последним данным, количество жертв в Украине в результате сегодняшней массированной атаки возросло до 18. Ранения получили 132 человека.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.