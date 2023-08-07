Минобороны потролило РФ из-за вчерашних обстрелов: нашли Storm Shadow не там, где искали

Так, в ведомстве высмеяли потуги войск РФ ликвидировать украинскую боевую авиацию, которая успешно продолжает разрушать пути снабжения интервентов, различные логистические объекты.

"Прятки. Минувшей ночью десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты "Storm Shadow". Но только сегодня (6 августа) в Чонгаре и под Геническом россияне наконец нашли их", - говорится в публикации.

Также в Минобороны показали фото самолета Воздушных сил ВСУ, и следы разрушений на Чонгарском и Геническом мостах, которые соединяют временно оккупированную Арабатскую стрелку с материковой частью страны.

Минобороны Украины потролило РФ из-за массированных ракетных и дроновых атак, высказавшись об ударах ВСУ по мостам в районе Чонгара и Геническа (фото: twitter.com/DefenceU)

Российские воздушные атаки 6 августа

Напомним, вечером и в ночь на 6 августа российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики применили морские и авиационные крылатые ракеты, "Кинжалы" и дроны-камикадзе.

Хмельницкая область трижды обстреливалась врагом, в том числе аэродром в Староконстантинове. Известно, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и элеватор.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после российских обстрелов отметил, что удары врага по украинским аэродромам неэффективны, так как авиация успевает передислоцироваться до атак: "авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях".

Удары ВСУ по мостам в Крым

Украинские военные 6 августа заявили, что днем в воскресенье ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам - ключевым путям сообщения оккупантов.

Перед этим, 29 июля, Силы обороны Украины также сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим представители коллаборантов рассказывали якобы об "отражении украинской атаки" ракетами Storm Shadow на железную дорогу в Чонгаре. Однако после в сети появились фото поврежденной переправы, что свидетельствуюет об обратном.

Напомним также, что первый удар по мосту произошел 22 июня. Тогда РФ тоже заявляла об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.