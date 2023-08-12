Минобороны Польши заявило об укреплении обороны Сувальского коридора

Польша намерена укрепить оборону Сувальского коридора. Туда направят дополнительные войска и технику.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Он подчеркнул, что Польша усиливает оборону и безопасность Сувальского перевала и Бжеских ворот.

"Это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Сюда, в первую очередь, идет новейшее оборудование", - отметил он.

По его словам, Польша расширит военную инфраструктуру и передислоцирует части польских сил с запада на восток, также будут созданы новые подразделения разного уровня.

Блащак уточнил, что "речь идет о саперном батальоне в Августове и больших тактических объединениях, таких как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус".

Также, как отметил министр, на востоке Польши действуют Силы территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej) и войска НАТО.

"Сейчас в Польше дислоцируется несколько тысяч американских солдат, оснащенных лучшей военной техникой. Это результат отличных отношений между Варшавой и Вашингтоном", - добавил Блащак.

Справка. Сувальский перешеек иногда называют стратегической точкой для НАТО. Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и вместе с тем отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Почему Польша бросает войска на восток

Напомним, Беларусь и Россия направили в Сувальский перевал около сотни боевиков ЧВК "Вагнера". При этом в Польше не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.

Кроме того, 1 августа два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Это подтвердило Министерство обороны Польши.

Варшава заявила, что направит к границе с Беларусью тысячу военных, но затем это количество увеличилось до 10 тысяч.

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