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Минобороны Польши о саммите НАТО в Вильнюсе: рассчитываем на четкий сигнал о поддержке Украины

Фото: министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша рассчитывает, что Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе даст четкий сигнал о своей поддержке Украины.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Мы рассчитываем на расширение Североатлантического альянса, на вступление Швеции в его ряды. Мы рассчитываем на то, что Североатлантический альянс даст четкий сигнал о своей поддержке Украины", - заявил он.

Министр также добавил, что Варшава рассчитывает на то, что благодаря польской активности политика сдерживания и обороны Североатлантического альянса станет еще более четкой.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что государства-члены НАТО достигли консенсуса по исключению Плана действий по членству для Украины при вступлении в Альянс.

Возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

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