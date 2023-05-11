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Минобороны Польши о российской Х-55: военные заметили объект, но не сообщили о нем

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оперативное командование Вооруженных сил Польши было проинформировано о возможной ракете, которая направлялась в сторону Польши 16 декабря прошлого года.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра, военные не доложили ему о российской ракете, которая направлялась в сторону Польши.

Польские СМИ в последние дни сообщали, что военный объект, найденный в апреле в польском лесу, оказался российской ракетой Х-55.

При этом радио RMF сообщило, что польские службы видели объект, вошедший в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси в декабре, но затем потеряли его из виду.

Напомним, в конце апреля вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету. СМИ отмечали, что на нем были надписи на русском языке.

Позже в Польше заявили, что ракета, вероятно, принадлежала польской армии и могла упасть в лесу во время военных учений.

Однако позже стало известно, что в лесу возле Быдгоща были обнаружены обломки российской крылатой ракеты Х-55.

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