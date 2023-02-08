Минобороны Польши о самолетах для Украины: Передача возможна только в рамках коалиции

Польша рассматривает передачу Украине боевых самолетов, в том числе истребителей F-16 или МиГ-29 только в рамках коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра национальной обороны Войцеха Скуркевича, которого цитирует Укринформ.

Однако чиновник отметил, что сейчас "дискуссии нет".

"Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна" или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - пояснил Скуркевич.

Именно так он ответил на вопрос относительно возможной передачи Польшей Украине самолетов F-16 и МиГ-29.