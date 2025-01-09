В Минобороны Польши анонсировали новый пакет военной помощи Украине

"Польша готовит еще один пакет поддержки для Украины, еще одно пожертвование. Что возможно, мы всегда жертвуем", - сказал он.

В то же время польский министр уточнил, что "есть граница, которую мы не пересекаем".

"Это граница безопасности польского государства", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

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Также Косиняк-Камыш добавил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины представил дорожную карту коалиции по созданию бронетанкового потенциала для Украины и информацию о следующем пожертвовании.

"Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к дальнейшей поддержке и пожертвованиям в пользу Украины", - резюмировал он.