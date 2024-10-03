В Минобороны показали новейшие образцы украинского оружия (видео)
Минобороны представило иностранным партнерам новейшие образцы отечественного оружия. Презентация проходила на одном из военных полигонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Как отметили в Минобороны, партнерам были показаны образцы отечественного оружия, доказавшие свою эффективность на поле боя.
Среди продемонстрированных образцов:
- беспилотные летательные аппараты;
- противотанковый ракетный комплекс "Стугна";
- самоходная артиллерийская установка "Богдана";
- бронеавтомобили;
- роботизированные системы, в том числе наземные дроны-камикадзе.
"У нас есть уникальные разработки, которые уже прошли испытания в боях и доработаны разработчиками до определенного эталона. Приглашаем мировых производителей оружия и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе укрепить нашу обороноспособность", - рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.
По его словам, очень важно инвестировать в украинский ОПК.
В частности, портал Defence Express, заметил, что на видео показана новая версия артсистемы "Богдана". На видео видна, скорее всего, буксируемая артиллерийская система, работа над которой началась в декабре 2023 года.
Артиллерийская часть от 2С22 "Богдана" установлена на лафете предположительно от буксируемой "Гиацинт-Б". Это связано с тем, что Украина может производить больше стволов, чем шасси под САУ "Богдана". Из-за того, что потребность войск в артиллерии значительна, возникла идея создать несамоходный вариант "Богдана-Б".
В Defence Express считают, что еще рано говорить о подробных характеристиках САУ, ведь это первое ее публичное появление.
Украинские дроны
С начала российского вторжения Украина значительно увеличила производство дронов и авиационных комплексов. Речь не только о коптерах и ударных беспилотниках, но и о морских дронах.
Недавно Минобороны сообщило, что на вооружение ВСУ был допущен новый дрон-бомбер "Черная вдова". По словам главы ГУР Кирилла Буданова, украинские дроны уже могут поражать цели в России на расстоянии до 1800 км от границы с Украиной.
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