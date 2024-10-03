В Минобороны показали новейшие образцы украинского оружия (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в Минобороны, партнерам были показаны образцы отечественного оружия, доказавшие свою эффективность на поле боя.

Среди продемонстрированных образцов:

беспилотные летательные аппараты;

противотанковый ракетный комплекс "Стугна";

самоходная артиллерийская установка "Богдана";

бронеавтомобили;

роботизированные системы, в том числе наземные дроны-камикадзе.

"У нас есть уникальные разработки, которые уже прошли испытания в боях и доработаны разработчиками до определенного эталона. Приглашаем мировых производителей оружия и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе укрепить нашу обороноспособность", - рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, очень важно инвестировать в украинский ОПК.

В частности, портал Defence Express, заметил, что на видео показана новая версия артсистемы "Богдана". На видео видна, скорее всего, буксируемая артиллерийская система, работа над которой началась в декабре 2023 года.

Артиллерийская часть от 2С22 "Богдана" установлена на лафете предположительно от буксируемой "Гиацинт-Б". Это связано с тем, что Украина может производить больше стволов, чем шасси под САУ "Богдана". Из-за того, что потребность войск в артиллерии значительна, возникла идея создать несамоходный вариант "Богдана-Б".

В Defence Express считают, что еще рано говорить о подробных характеристиках САУ, ведь это первое ее публичное появление.