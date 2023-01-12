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Минобороны планирует открыть центры для реабилитации военнопленных

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны работает над открытием центров реабилитации военнопленных во всех регионах Украины. Один из них уже открыт в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на брифинге в Military Media Center.

По словам заместителя министра обороны, сегодня работа по возвращению украинских пленных насчитывает два этапа:

  • переговоры и непосредственное возвращение;
  • постизоляционный период.

"Постизоляцию мы организовываем в соответствии с международными требованиями. И сейчас Координационный штаб ГУР открывает по всем регионам Украины филиалы, чтобы вернувшимся из плена родственникам военнопленных и военнослужащим было удобно обращаться туда по месту жительства", - отметила Маляр.

Министерство обороны планирует во всех регионах Украины открыть центры по реабилитации военнопленных. Первый такой центр был открыт вчера, 11 января, в Николаеве.

В таких центрах вернувшийся из плена военный может получить весь спектр услуг, в том числе и медицинскую помощь. Маляр также подчеркнула, что после реабилитации абсолютное большинство бывших военнопленных возвращаются на службу.

"К примеру, в Николаевской области проходят встречи с семьями находящихся в плену военнослужащих, их детей поздравляют с днями рождения. Работа на сегодня ведется", - добавила заместитель министра обороны.

Напомним, в 2022 году из вражеского плена вернулись почти 1600 украинцев.

Тем временем в Минцифре заявили о разработке "Персонального менеджера" для освобожденных из российского плена. Он помогает людям восстановить документы.

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