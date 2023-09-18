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В Минобороны подтвердили освободжение Клещиевки

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины за время контрнаступления освободили уже 51 кв. км территории на Бахмутском направлении. В частности, на прошлой неделе украинским бойцам удалось деоккупировать Андреевку и Клещиевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении, это наше направление наступления на востоке, в течение прошлой недели было освобождено два населенных пункта: Андреевка и Клещиевка", - сказала Маляр.

скриншот deepstatemap.live

По ее словам, за период контрнаступления под Бахмутом освобождено уже 51 кв. км территории. За прошедшую неделю украинские бойцы освободили еще 2 кв. км.

Освобождение Клещиевки

Вчера вечером, 17 сентября, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила об освобождении населенного пункта Клещиевка под Бахмутом. Выгнали окупантов из Клещиевки бойцы 80-й бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и бригады "Лют" из состава "Гвардии наступления".

Позже эта информация была подтверждена в Министерстве внутренних дел. А президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил военных за возвращение украинской территории.

 

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