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В Минобороны подтвердили успехи ВСУ на левом берегу Днепра

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Украина, Понедельник 14 августа 2023 09:30
В Минобороны подтвердили успехи ВСУ на левом берегу Днепра Фото: Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские военные успешно выполнили задания на левом берегу Днепра в Херсонской области. Чтобы закрепиться, нужно вытеснять врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", - сказала она.

По ее словам, для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию.

Ситуация на левом берегу Днепра

По данным британской разведки, за последнюю неделю вдоль нижнего течения Днепра вспыхнули бои небольшого масштаба. Это поставило российских генералов перед дилеммой: укреплять этот район или перебрасывать войска на восток - в районы основных контрнаступательных операций Украины.

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что заявления о продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области вредят защитникам. По ее словам, украинские военные призывают сохранять информационную тишину.

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