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Минобороны оцифровало данные мужчин, которые могут быть мобилизованы, - Гаврилюк

Фото: в Украине отцифровали данные мужчин мобилизационного возраста (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны перезапустило электронную систему "Оберіг" и оцифровало данные о мужчинах, которые могут быть включены в мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По словам Гаврилюка, система "Оберіг" обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта. Она интегрирована с налоговой, Минюстом, Минобразованием, миграционной и пограничной службами, а также Судебной администрацией.

На сегодняшний день, как отметил замминистра, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан и оцифрованы данные мужчин призывного возраста во всех 24 регионах Украины и Киеве.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель - обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса", - сказал он.

Мобилизация в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, изменяющий порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклоняющихся и не только.

В документе также поначалу была норма о демобилизации военнослужащих, но ее забрали оттуда в последний момент. Вопрос хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент Владимир Зеленский подпишет его. Более подробно о новом законе - в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине