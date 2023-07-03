Минобороны обещает наказать военкомов за недостойное поведение

"В средствах массовой информации и социальных сетях распространена информация о частных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам Украины", - сообщил он.

Павлюк не упоминает конкретные случаи, но обещает, что "в рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент".

Он заявил, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции.

"По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные - привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - добавил он.

Инцидент в Хмельницкой области

Напомним, в городе Деражня в Хмельницкой области произошел конфликт между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным жителем.

Сотрудники ТЦК ворвались в частный дом и угрожали мужчине, который мог уклоняться от мобилизации, сломать ногу. Один из сотрудников ТЦК представился "майором милиции" и заявил, что во время действия военного положения он может заходить в дома.

Видео инцидента опубликовал блоггер и политолог Андрей Смолий.