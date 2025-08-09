RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Минобороны новый спикер: кто им стал

Фото: спикер Минобороны Орест Дрималовский (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Юрченко

У Министерства обороны появился новый спикер. Им стал военный и телеведущий Орест Дрималовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В субботу, 9 августа, ведомство заявило, что Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины. Ранее должность спикера занимал Дмитрий Лазуткин.

Что известно о Дрималовском

Орест Дрималовский - военнослужащий, журналист, телеведущий. В журналистике работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Дрималовский был корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем - в программе "Вікна-новини" на телеканале СТБ.

В Вооруженные силы Украины Орест Дрималовский присоединился в феврале 2024 года. Он защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области, награжден медалью "Крест Доблести".

 

 

Смена правительства

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики. Больше о Юлии Свириденко - можно узнать в материале РБК-Украина.

До Свириденко правительство возглавлял Денис Шмыгаль, который теперь занимает должность главы Минобороны.

Кроме того, Рада назначила и ряд других министров, в частности министра экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.

Читайте РБК-Украина в Google News